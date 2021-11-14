Аргументы Недели Здоровье 13+

Гинцбург заявил, что ревакцинироваться «Спутником Лайт» следует раз в полгода

, 07:49 Источник: РИА "Новости"

Гинцбург заявил, что ревакцинироваться «Спутником Лайт» следует раз в полгода
шприц, pixabay.com

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ревакцинироваться "Спутником Лайт" при штамме "дельта" нужно раз в полгода. По словам ученого, сегодня это критично.

Александр Гинцбург подчеркнул, что поддерживает методические рекомендации Минздрава о том, что ревакцинироваться "Спутником Лайт" необходимо раз в шесть месяцев.

Директор Центра имени Гамалеи обратил внимание на то, что через полгода у человека снижается уровень антител на любой антиген, если он постоянно не сталкивается с чужеродным антигеном. Именно поэтому требуется регулярная ревакцинация.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Экономика

На Украине простаивают 90% мощностей государственных ТЭС

На Украине простаивают 90% мощностей государственных ТЭС

Девяносто процентов мощностей теплоэлектростанций, которые находятся в государственной собственности, в настоящий момент простаивают на Украине. Соответствующие данные предоставили сегодня в "Укрэнерго".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество