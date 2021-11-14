Гинцбург заявил, что ревакцинироваться «Спутником Лайт» следует раз в полгода

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ревакцинироваться "Спутником Лайт" при штамме "дельта" нужно раз в полгода. По словам ученого, сегодня это критично.
Александр Гинцбург подчеркнул, что поддерживает методические рекомендации Минздрава о том, что ревакцинироваться "Спутником Лайт" необходимо раз в шесть месяцев.
Директор Центра имени Гамалеи обратил внимание на то, что через полгода у человека снижается уровень антител на любой антиген, если он постоянно не сталкивается с чужеродным антигеном. Именно поэтому требуется регулярная ревакцинация.
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