Гинцбург заявил, что ревакцинироваться «Спутником Лайт» следует раз в полгода

Аргументы Недели → Здоровье 13+

14 ноября 2021, 07:49 Источник: РИА "Новости"

шприц, pixabay.com

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ревакцинироваться "Спутником Лайт" при штамме "дельта" нужно раз в полгода. По словам ученого, сегодня это критично.

Александр Гинцбург подчеркнул, что поддерживает методические рекомендации Минздрава о том, что ревакцинироваться "Спутником Лайт" необходимо раз в шесть месяцев.

Директор Центра имени Гамалеи обратил внимание на то, что через полгода у человека снижается уровень антител на любой антиген, если он постоянно не сталкивается с чужеродным антигеном. Именно поэтому требуется регулярная ревакцинация.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости