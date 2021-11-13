Ученые из Австралии сообщили, что черный чай эффективно снижает артериальное давление ночью

Аргументы Недели → Здоровье 13+

13 ноября 2021, 14:33

чай, фото: pixels.com

Ученые из Университета Западной Австралии выяснили, что черный чай моментально снижает артериальное давление. Данное исследование опубликовало издание American Journal of Clinical Nutrition.

Эксперты изучили влияние этого напитка на мужчин и женщин с повышенным систолическим артериальным давлением. В ходе исследования добровольцы выпивали по три чашки черного чая или содержащего кофеин напитка без флавоноидов в день. Их показатели оценивали в первый день, через три и шесть месяцев.

Специалисты выявили, что чай оказывал большее воздействие на стабилизацию систолического и диастолического давления. Отмечается, что ночью изменения показателей снижались на десять процентов. Эффект от напитка проявлялся в первые сутки и сохранялся на протяжении полугода, а также не зависел от изначального уровня АД и частоты сердечных сокращений добровольцев.

«Результаты исследования показывают, что некий компонент черного чая, помимо кофеина, может влиять на скорость изменения артериального давления в ночное время»,- резюмировали ученые.

Ранее японский исследователь, доктор сельскохозяйственных наук Еити Фукусима рассказал, как с помощью зеленого чая снизить риск развития инсульта и некоторых онкологических заболеваний.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости