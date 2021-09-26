Японский ученый Фукусима заявил, что зеленый чай способен снизить риск рака и инсульта

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26 сентября 2021, 09:32 Источник: ИноСМИ

чай, фото: pixabay.com

Японский исследователь, доктор сельскохозяйственных наук Еити Фукусима рассказал, как с помощью зеленого чая снизить риск развития инсульта и некоторых онкологических заболеваний. По его словам, последние годы ученые активно изучают этот продукт.

«Метаанализ 2021 года, в котором были объединены и проанализированы результаты нескольких исследований, подтвердил, что потребление зеленого чая связано со снижением риска развития очень широкого спектра заболеваний, включая некоторые виды рака, например, рак эндометрия, легких и яичников, а также смерть от сердечно-сосудистых заболеваний и инсульт», - отметил эксперт.

Фукусима пояснил, что полезные свойства зеленого чая связаны с наличием катехинов, которые обладают сильным антиоксидантным действием. Ученый добавил, что эти вещества повышают активность ферментов, участвующих в расщеплении и расходовании жира, облегчая использование жира в организме для получения энергии. Кроме того, было подтверждено, что катехины и теанин, содержащиеся в зеленом чае, снижают вероятность заражения вирусом гриппа после пяти месяцев его употребления, уточнил исследователь.

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