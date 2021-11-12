В Челябинской области вновь выросло количество заболевших ковидом за сутки
12 ноября 2021, 10:04 Анна Семенова
Школьников по-прежнему в статистике нет.
405 человек за сутки победили коронавирус и выписались из больниц и поликлиник. Но на их место пришло сразу 580 новых пациентов (школьников в их числе по-прежнему нет). И это новый антирекорд региона. Также, по сообщению пресс-службы областного минздрава, скончались за сутки 30 человек.
Напоминаем, что школы начнут работать в обычном режиме, но с соблюдением всех санитарных норм с понедельника, 15 ноября. Студенты некоторых вузов, например, ЧелГУ будут учиться на дистанте до 21 ноября. В ЮУрГУ занятия возобновятся также с ближайшего понедельника, но за прививку студентам обещают заплатить по три тысячи рублей.
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