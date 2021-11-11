Челябинским студентам выплатят по 3 тысячи рублей за вакцинацию от коронавируса

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11 ноября 2021, 07:52 Татьяна Михайлова Источник: Пресс-служба ЮУрГУ

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Такое решение приняли в Южно-Уральском государственном университете.

Как сообщается в телеграм-канале вуза, единовременная материальная помощь полагается студентам очной формы обучения (бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура), привившимся от новой коронавирусной инфекции. На поддержку могут рассчитывать и бюджетники, и контрактники. Сумма выплаты составляет 3 тысячи рублей до вычета НДФЛ.

Чтобы получить материальную помощь, нужно предоставить QR-код о вакцинации с портала «Госуслуги». Во время дистанционного обучения документы принимают онлайн, через специальную форму. Поставить прививку можно в больнице №2 (пр. Ленина, 82), а также других пунктах вакцинации.

От коронавируса прививаются коллективы и других высших учебных заведений Челябинской области.

«Считаю, что без вакцинации никак не обойтись, ведь столько людей умирают. У многих моих знакомых есть случаи, когда кто-то из родных, близких людей не справился с этой болезнью, это и моей семьи тоже коснулось. Поэтому сейчас все, кто вокруг меня, привитые», — прокомментировала профессор Южно-Уральского государственного аграрного университета, исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) хозяйств Челябинской области Анна Таскаева.

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