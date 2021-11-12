Член Общественного совета при Минздраве Эрик Бровко: риск заразиться COVID-19 через деньги есть, но не очень велик

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12 ноября 2021, 10:17 Источник: Радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Риск заразиться коронавирусом через денежные купюры есть, но не очень большой. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал член Общественного совета при Минздраве России основатель онлайн-платформы zdorovie.ru Эрик Бровко.

По словам эксперта, для того чтобы вирус проник в организм, необходимо, чтобы он попал на слизистую оболочку. Проникновение через кожу невозможно.

«Чисто теоретически есть возможность наличия вируса на каком-то объекте. Наверное, на деньгах она [вероятность присутствия вируса] выше, потому что с ними контактирует большое количество объектов. Но это не значит, что от денег можно заразиться. Это возможно, только если сильно заразный человек чихнет на банкноту, потом ее потрогает другой человек и сразу после этого начнет тереть свои глаза. Но, в теории, это может произойти и с телефоном, дверной ручкой и так далее», – сказал Бровко.

Для собственного спокойствия эксперт порекомендовал расплачиваться электронными деньгами. А для еще большей безопасности — сделать прививку. «Самая надежная защита от коронавирусной инфекции – это вакцинация»,- заключил Эрик Бровко.

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