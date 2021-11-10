Диетолог Мелехина заявила, что из фруктов и овощей в процессе приготовления сока пропадают полезные вещества и волокна

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10 ноября 2021, 10:39 Источник: Радио Sputnik

соки, pixabay.com

Диетолог Анна Мелехина в рамках беседы с журналистами в среду, 10 ноября, объяснила, почему свежевыжатые соки, имеющие репутацию очень полезного для здоровья продукта, не так хороши, как кажется.

Анна Мелехина заявила, что цельный овощ или фрукт полезнее, чем сок, поскольку не все полезные вещества сохраняются при выжимке. Кроме того, люди, которые отказываются от цельных плодов, теряют много полезных пищевых волокон, улучшающих пищеварение.

Врач в беседе с Радио Sputnik также порекомендовала не останавливаться на каком-либо одном соке, а употреблять разные варианты.

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