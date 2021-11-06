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Диетолог Писарева заявила, что мед нельзя класть в горячий чай

, 09:07

Диетолог Писарева заявила, что мед нельзя класть в горячий чай
чай с медом, pixabay.com

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в рамках беседы с журналистами утром в субботу, 6 ноября, рассказала, как получать максимальную пользу от согревающих напитков в осенний и зимний периоды.

Эксперт указала на главную ошибку многих людей – класть мед прямо в кипяток. По словам диетолога, вода должна быть теплой, иначе мед потеряет все полезные свойства. Можно также есть данный продукт вприкуску.

Ирина Писарева в разговоре с RT уточнила, что в чай можно добавлять лимон, который теряет пользу витамина С из-за высокой температуры, но сохраняет антиоксидантные свойства.

Нутрициолог заметила, что в настоящий момент популярны сбитни, в которых содержится большое количество специй. При употреблении подобных напитков следует учитывать индивидуальную непереносимость и проблемы с давлением.

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