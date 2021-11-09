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Врач Хопкинс объяснила, что привитые от COVID-19 иногда умирают из-за постепенного ослабления иммунного ответа

, 13:36 Источник: Independent

Врач Хопкинс объяснила, что привитые от COVID-19 иногда умирают из-за постепенного ослабления иммунного ответа
прививка, pixabay.com

Британский врач и главный медицинский советник Агентства по безопасности в области здравоохранения Сьюзан Хопкинс в рамках беседы с журналистами рассказала, почему умирают привитые от COVID-19 люди.

По словам медика, от коронавируса нового типа в основном умирают люди, которые не прошли вакцинацию, однако граждане, которые сделали прививку, могут умереть из-за постепенного ослабления иммунного ответа, полученного при вакцинации.

Сьюзан Хопкинс обратила внимание на то, что большинство летальных исходов после прививки происходит среди пожилых людей, а также среди тех, кто входит в группу риска по медицинским показаниям.

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