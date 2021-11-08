Врач Пшеничная заявила, что симптомы коронавируса стали больше напоминать ОРВИ

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор Наталья Пшеничная рассказала, как изменились симптомы новой коронавирусной инфекции с начала пандемии.
«Симптомы все больше начали напоминать ОРВИ или грипп - подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план»,- поделилась она.
Пшеничная добавила, что 30-50% случаев в начале болезни стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ. По ее словам, коронавирус может размножаться в кишечнике даже после выздоровления, а у некоторых пациентов он сохраняется даже спустя несколько месяцев.
Ранее врач Анастасия Повторейко назвала новый агрессивный симптом COVID-19.
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