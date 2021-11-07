Вирусолог Чумаков предложил ввести принудительную вакцинацию ради спасения людей

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7 ноября 2021, 13:28

вакцинация, фото: pixels.com

Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков заявил о низком уровне вакцинации против новой коронавирусной инфекции в России. По его словам, коллективный иммунитете достиг только 48%.

Чумаков отметил, что в условиях распространения дельта-штамма коронавируса необходимо привить около 80% населения. Он считает, что в стране пора вводить «принудительную вакцинацию».

«Вот могут меня там распять просто, но я думаю, что это нужно во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются»,- пояснил ученый в эфире «Радио России».

Эксперт не исключает, что в будущем может появиться новый штамм, например, «эпсилон», какой-нибудь. В таком случае коллективный иммунитет должен быть больше - 90%, добавил вирусолог.

Ранее врачи раскрыли подробности о новом симптоме коронавируса - «ложном обморожении».

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