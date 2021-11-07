Врачи раскрыли подробности о новом симптоме коронавируса - «ложном обморожении»

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7 ноября 2021, 08:41 Источник: Известия

медик, фото: pixels.com

Врачи прокомментировали статью, опубликованную в августе 2021 года в журнале «Московская медицина», о поражении кожи при заболевании новой коронавирусной инфекцией. На такие симптомы жалуются около 20% пациентов.

«По внешнему виду такая патология похожа на обморожение или травму, хотя пациенты отрицают такие повреждения»,- говорится в материале.

Руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, Мария Петина пояснила, что такие симптомы возникают из-за дисфункции эндотелия. По ее словам, антивирусный белок интерферон первого типа и антитело ошибочно атакуют не только вирус, но и клетки кожи. Медик добавила, что это говорит о повышенном риске осложнений от коронавируса у людей с патологиями сердечно-сосудистой системы и высоким уровнем холестерина. Она уточнила, что такие признаки обычно проявляется у детей и подростков, но в последнее время их часто наблюдают у людей старшего возраста.

Врач дерматолог, трихолог онкологической клиники НАКФФ Татьяна Сулима согласилась, что одним из первых признаков коронавируса могут быть высыпания на коже, в частности, на животе, груди, спине, конечностях, лице, в ротовой полости и в носоглотке.

«Пациенты обращаются с дерматологическими заболеваниями и не понимают, откуда они. При этом, когда берут анализ на коронавирус, он у них не подтверждается. Но через определенное время (два-три дня), мазок слизистой носа и горла показывает наличие вируса у пациента»,- отметила эксперт.

При этом заведующая кафедрой кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Сеченовского Университета Ольга Олисова рассказала, что на практике врачи сталкиваются с хроническими кожными заболеваниями (псориаз, атопический дерматит, экзема т држ.), которые после перенесенного COVID-19 обостряются и протекают очень тяжело.

Ранее врач Пшеничная Пшеничная объяснила, почему ПЦР-тест при новой коронавирусной инфекции показывает отрицательный результат.

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