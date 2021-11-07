Врач Пшеничная объяснила отрицательный тест при коронавирусе сроком болезни

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7 ноября 2021, 07:26 Источник: РИА Новости

пробирки, фото: pixels.com

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная объяснила, почему ПЦР-тест при новой коронавирусной инфекции показывает отрицательный результат.

«После четвертого - пятого дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре. Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат»,- пояснила она.

Ранее Пшеничная говорила, что диагностировать коронавирус без лабораторного тестирования невозможно, поскольку такие симптомы, как кашель, насморк, повышение температуры бывают и у больных гриппом или ОРВИ.

При этом доктор биологических наук Александр Семенов уточнил, что сейчас у пациентов реже проявляется потеря обоняния и вкуса, как ​в начале пандемии.

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