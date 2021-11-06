Ученые сообщили, что яд скорпиона может защитить от коронавируса

Ученые из Абердинского университета в Шотландии и Университета Суэцкого канала в Египте выяснили, что яд скорпиона способен защитить от новых штаммов коронавирусной инфекции.
Исследователи отметили, что скорпионы - одни из древнейших существ на Земле, а их яд содержит «удивительный коктейль» из биологически активных пептидов. Ученые пояснили, что некоторые из этих веществ обладают сильным антибактериальным и противовирусным действием. Они добавили, что именно пептиды защищают ядовитые железы от микробов и могут стать основой для новых препаратов от COVID-19.
«Изучение яда скорпионов как источника новых лекарств - захватывающая и продуктивная область, заслуживающая дальнейшего исследования. Мы уже убедились, что они содержат чрезвычайно сильные биологически активные пептиды, и полагаем, что нас ждет еще много новых открытий»,- пояснил доктор Ваэль Хусейн.
Специалисты уже собрали генетический материал нескольких видов членистоногих из класса паукообразных, затем они планируют очистить его от токсинов и выделить противовирусные вещества.
Ранее учёные выяснили, как вещество из семян чернушки посевной тимохинон способствует лечению COVID-19.
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