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Учёные выяснили, как вещество из семян чернушки посевной тимохинон способствует лечению COVID-19

, 14:27 Источник: ТАСС

Учёные выяснили, как вещество из семян чернушки посевной тимохинон способствует лечению COVID-19
фото: pixabay.com

Тимохинон - вещество, содержащееся в семенах растения чернушка посевная (Nigella sativa). Австралийские ученые выяснили, что тимохинон можно использовать для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Исследование проводились как на культурах клеток, так и на животных на основании того, что известны свойства тимохинонв. Это один из основных компонентов масла черного тмина, которое используется в биологически активых добавках или косметических средствах. Лабораторные исследования показали, что тимохинон оказывает положительное воздействие на иммунную систему.
Описание исследования опубликовал научный журнал Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, анонс опубликовал Medical Xpress.

Один из авторов исследования, профессор Сиднейского технологического университета Каниз Фатима Шад объяснила, что тимохинон может прикрепляться к шиповидному белку коронавируса SARS-CoV-2 и не давать ему провоцировать инфекцию, может мешать возникновению "цитокинового шторма" – опасного воспалительного процесса, в ходе которого в организме появляется переизбыток иммунных клеток.

"Цитокиновый шторм" – часто встречающийся симптом при тяжелом течении COVID-19.

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