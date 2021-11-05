Южноуральцам объяснили, как ревакцинироваться от COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

5 ноября 2021, 12:00 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Ревакцинация необходима для поддержки коллективного иммунитета. Он формируется, когда привито не менее 80% граждан.



Главный врач челябинской больницы №1 Максим Угнивенко рекомендовал тем, кто прививается от коронавируса впервые, использовать двухкомпонентную вакцину. Отдельные пояснения эксперт дал по повторной вакцинации:

«Сегодня частый вопрос — принципиально ли важно, какой вакциной ревакцироваться? Многие говорят о том, что на промежуточный курс надо вакцину полегче для организма. Конечно, надо учитывать особенности организма, тот факт, как перенес первые прививки. Если человек младше 60 лет, у него хороший свой иммунитет, можно сделать и «Спутник Лайт». Но людям старшего возраста я бы все-таки рекомендовал более стойкую защиту — «Спутник V».

Одного цикла вакцинации, возможно, будет хватать на год, тогда, когда произойдет общий спад заболеваемости и удастся выработать коллективный иммунитет, добавил главврач.

Добавим, что прививочные пункты развернуты по всей Челябинской области. Адреса и графики их работы можно посмотреть на сайте министерства здравоохранения региона.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости