Новый ковидный антирекорд побила Челябинская область

Аргументы Недели → Здоровье

5 ноября 2021, 09:31 Анна Семенова

Вакцинироваться от ковида нужно по правилам. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

За сутки заболели 554 человека.

Нерабочие дни? Провести несколько дней с семьей, ограничив контакты? Нет, не слышали. На дорогах пробки, в кафе – яблоку негде упасть. Челябинцы продолжают посещать общественные места, забыв о мерах безопасности. А между тем цифры у областного минздрава все больше. В суточной статистике побит новый антирекорд. Положительные ПЦР-тесты получили 554 человека. К счастью, школьников среди них нет, сказываются каникулы. Умерло за сутки от ковида 30 человек, что тоже больше, чем вчера.

- Очереди на вакцинацию радуют. Но обнаружил странный новый выверт в головах у соотечественников, говорит главный врач Челябинской ГКБ №1 Максим Угнивенко. - Теперь на первый план выходит не здоровье, а QR-код. И надо как-то «побыстрее его получить», чтобы попадать в ТРК и прочие места «где жизнь». А для этого есть «обходной путь» — Спутник Лайт. Вакцинация — это процесс, который обеспечивает более легкое протекание заболевания, снижает смертельную опасность коронавируса и дает большой шанс выжить там, где шансы 50\50. Это про жизнь, а не про ТРК и кино. И вакцинироваться надо по правилам. То есть если вы делаете это впервые, то двухкомпонентным Спутником V. Его эффективность подтверждается статистикой как в стране, так и в регионе. Мы видим результаты его использования уже почти год и понимаем, что вакцинация двумя компонентами приносит реальный результат.

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