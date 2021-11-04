Депутат Алексей Куринный напомнил россиянам с диабетом о бесплатных лекарствах
4 ноября 2021, 12:46
Депутат Госдумы Алексей Куринный сообщил, что все россияне, которые имеют проблемы с сахарным диабетом, имею право на бесплатное лекарственное обеспечение. Политик напомнил, что для этого не нужно иметь группу инвалидности.
«Если он не имеет группы инвалидности, тогда на него распространяются льготы по лекарственному обеспечению, которые сегодня регулируются 890-м постановлением Правительства Российской Федерации. Они обеспечиваются за счет региональных бюджетов. Туда входит точно так же бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и средствами контроля»,- уточнил он.
Ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) объяснили, как пенсионер может оформить получение ежемесячной доплаты.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.