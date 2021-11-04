Депутат Алексей Куринный напомнил россиянам с диабетом о бесплатных лекарствах

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4 ноября 2021, 12:46

глюкометр, фото: pixels.com

Депутат Госдумы Алексей Куринный сообщил, что все россияне, которые имеют проблемы с сахарным диабетом, имею право на бесплатное лекарственное обеспечение. Политик напомнил, что для этого не нужно иметь группу инвалидности.

«Если он не имеет группы инвалидности, тогда на него распространяются льготы по лекарственному обеспечению, которые сегодня регулируются 890-м постановлением Правительства Российской Федерации. Они обеспечиваются за счет региональных бюджетов. Туда входит точно так же бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и средствами контроля»,- уточнил он.

Ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) объяснили, как пенсионер может оформить получение ежемесячной доплаты.

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