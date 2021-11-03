Кто у кого украл вакцину против коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

3 ноября 2021, 14:43

На днях лидеры России и Китая призвали западные страны к скорейшему взаимному признанию сертификатов о вакцинации и объединению усилий в борьбе с пандемией коронавируса. Но в ответ – новые обвинения в шпионаже. Недавно британский таблоид опубликовал статью, в которой говорится, что формула российской вакцины от коронавируса «Спутник V» была «украдена шпионами Путина» из Оксфорда.



С Китаем американские спецслужбы боятся связываться. Ведь, как утверждают, у Байдена и его сына там личные финансовые интересы. Поэтому необоснованные обвинения в вакцинном шпионаже привычно выдвинули против России.



Авторы публикации утверждают, что служба безопасности Оксфорда располагает доказательствами «русского промышленного шпионажа». Когда именно могло это произойти, в статье не уточняется. Но, по данным западных спецслужб, Россия якобы в своей вакцине скопировала технологию, используемую в оксфордской разработке, утверждается в статье. Правда, это издание потом принесло свои извинения.



Наша вакцина была зарегистрирована первой в мире. Её признали уже в более 50 странах мира. Она явно эффективнее и безопаснее британской. Зачем нам похищать секреты британской, когда есть уже 4 российских?! Война разведок в разгар пандемии не приведёт ни к чему хорошему. Зачем секретить формулы вакцин против коронавируса? Для чего ставить палки в колёса процессу взаимного признания сертификатов о вакцинации? Почему не объединить усилия по созданию нового эффективного лекарства от этой страшной заразы?



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