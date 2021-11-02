В Санкт-Петербурге изучили причину смерти 12 человек, скончавшихся после прививки, — дело не в вакцине

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2 ноября 2021, 21:49 Источник: РИА Новости

Вакцинация, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

В Санкт-Петербурге иммунологическая комиссия исследовала причину смерти 12 человек, сделавших прививку против коронавируса. Ни в одном случае связь летального исхода с вакцинированием не установлена.

Об этом заявил журналистам председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Он сообщил, что комиссия, которая состоит из практикующих врачей, рассматривает только те случаи, когда есть основания предполагать, что наступление смерти могло быть связано с прививкой. «Ни в одном из случаев […] не было обнаружено признаков, которые давали нам основание утверждать, что наступление летального исхода как-то связано с процедурой вакцинации и использования вакцины»,- сказал он.

Председатель горздрава отметил, кроме этого, высокую эффективность вакцинации. По его словам, риск умереть от коронавируса у привитых снижается в 20 раз. По словам Лисовца, случаи смертей среди привитых есть, но их очень мало. «Для примера – вчера общался с главными врачами, узнавал, есть ли у них пациенты, которые завершили вакцинацию и умирают в стационарах. Есть, к сожалению, такие пациенты. Но их крайне мало… Один из главных врачей отчиталась, что за неделю умерло в больнице от коронавирусной инфекции 27 пациентов, только один из них был вакцинирован. И это была пациентка с целым набором тяжелых сопутствующих патологий. Поэтому можно оценить пользу вакцинации даже на основании этих цифр»,- заключил он.

Ранее сообщалось, что согласно результатам исследований, иммунитет после вакцинации, сильнее, чем у переболевших ковидом.

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