У вакцинировавшихся от COVID-19 больше антител, чем у переболевших

Аргументы Недели → Здоровье 13+

28 октября 2021, 08:34 Татьяна Михайлова

Фото из личного архива Анатолия Крохина

Об итогах российских исследований рассказал главный врач Челябинской областной станции переливания крови Анатолий Крохин.

«Российские исследования показали, что после вакцинации, во-первых, антител у человека гораздо больше, чем у переболевашего, во-вторых, эти антитела сильнее и дают более сильный ответ в борьбе с заболеванием, — прокомментировал специалист. — Именно поэтому, например, антиновидная плазма, полученная из крови привитого донора более действенная в вопросе спасения жизни».

Анатолий Крохин добавил, что большинство доноров областной станции переливания крови давно поставили прививки, так как ответственно относятся к своему здоровью, здоровью близких и пациентов, чьи жизни они спасают. «Они сделали первый шаг к победе над пандемией. Сделайте этот шаг и вы!», — призвал главврач.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости