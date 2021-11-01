Врач Людмил Лапа назвала «катастрофической ошибкой» самолечение при коронавирусе

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1 ноября 2021, 10:06 Источник: радио Sputnik

медик, фото: PPI/Global Look Press

Врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа рассказала о грозящей «катастрофой» ошибке при лечении новой коронавирусной инфекции.

«В каждом лечении есть "окно", примерно неделя, когда человек при правильном лечении быстрее выздоравливает. Дальше процесс хронизируется, иммунитет слабеет, интоксикация становится все больше. Иногда люди болеют дней 10, и только потом вызывают врача, когда уже кризис, слабость, интоксикация. Самолечение при ковиде – это катастрофа. В этой ситуации может быть очень тяжелый постковидный синдром, реакция непредсказуемая»,- пояснила она в беседе с радио Sputnik.

Лапа призывает обращаться к врачу уже при высокой температуре. По ее словам, некоторые пациенты приходят через месяц после болезни на прием и говорят, что переболели COVID-19, но принимали только противовирусные препараты. Врач считает, что это «неправильно», поскольку без должного лечения неизвестно, какая будет реакция иммунной системы дальше, как разовьется постковидный синдром.

«У нас же часто начинается: "я соблюдаю изоляцию", "я прополоскаю горло" и тому подобное, но этого недостаточно … С постковидным синдромом приходят лечиться, и это лечат и три месяца, и дольше, потому что там и голова болит постоянно, и ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) травмирован, и почки у многих травмированы, и суставы поражены могут быть. Это последствия недолеченного ковида»,- отметила медик.

При этом она напомнила о вакцинации, «специфической иммунной терапии». Лапа уточнила, что после прививки человек с меньшей вероятностью заболеет, но даже если болезнь разовьется, она будет протекать в более мягкой форме благодаря наличию антител.

Ранее врач Татьяна Руженцова назвала признаки постковидного синдрома при дельта-штамме.

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