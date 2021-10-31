Врач Руженцова назвала признаки постковидного синдрома при дельта-штамме

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31 октября 2021, 15:33 Источник: ТАСС

медик, фото: Lantyukhov Sergey/Global Look Press

Замдиректора по клинической работе НИИ Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об особенностях постковидного синдрома при дельта-штамме. По словам эксперта, он может развиваться даже у переболевших в легкой форме.

«В настоящее время мы чаще отмечаем более выраженную утомляемость, длительные воспалительные изменения носоглотки, изменения голоса, нарушения памяти, снижение так называемых когнитивных функций (сообразительности, способности участвовать в рабочих процессах и т. д.), нарушения слуха, желудочно-кишечные расстройства, более выраженные поражения легких и сердца, повышение восприимчивости к другим инфекциям»,- поделилась специалист.

Руженцова назвала одной из причин развития постковидного синдрома несвоевременное обращение за медицинской помощью, особенно, при легком течении болезни.

Также она утонила, что, чем тяжелее протекает COVID-19, тем более продолжительны и более выражены симптомы постковидного синдрома.

Ранее врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов назвал два вида последствий постковидного синдрома.

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