Коронавирус может вызывать тяжелые нарушения слуха

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30 октября 2021, 12:59 Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Американские ученые пришли к выводу, что коронавирус нового типа умеет проникать во внутреннее ухо и вызывать тяжелые нарушения слуха. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Medicine.

Как рассказала одна из авторов работы профессор Стэнфордского университета Константина Станкович, поводом к исследованию стали однотипные жалобы людей, перенeсших COVID-19. Их беспокоили потеря слуха, головокружение, звон в ушах. Ученые предположили, что вирус умеет проникать в ткани внутреннего уха человека и вызывать нарушения слухового и вестибулярного аппарата.

Серия опытов на специально выращенной культуре клеток подтвердила эту гипотезу. Ученые предполагают, что вирус может проникать в ухо через носоглотку, обонятельные нервы носа и ткани мозга.

Ранее американские ученые одним из долгосрочных последствий коронавируса назвали потерю памяти и другие когнитивные нарушения.

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