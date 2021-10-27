Американские ученые назвали потерю памяти долгосрочным последствием коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

27 октября 2021, 18:55

медик, фото: Rolf Vennenbernd/Global Look Press

Американские специалисты выявили долгосрочные последствия новой коронавирусной инфекции. Советующее исследование опубликовал журнал JAMA Network Open.

Ученые осмотрели 740 пациентов сети клиник Mount Sinai Health System в Нью-Йорке. В ходе обследования эксперты обнаружили когнитивные нарушения, связанные с процессом запоминания, у 24% переболевших коронавирусом, еще 23% добровольцев не могли вспомнить уже имевшуюся в их голове информацию. Заранее у отобранных для исследования людей исключили деменцию.

Отмечается, что госпитализированные пациенты гораздо чаще, чем перенесшие COVID-19 в легкой форме, испытывали проблемы с вниманием и исполнительностью, а также скоростью выполнения умственной задачи. Эксперты добавили, что таким людям было сложнее придумать слова по определенным критериям, например, назвать слова на букву «С» или перечислить животных.

Ранее реаниматологи одного из российских «ковидных госпиталей» рассказали о мужчине с поражения легких 80%, который пролежал неделю дома в таком состоянии, а потом умер в больнице. Родственники надеялись, что само пройдет.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости