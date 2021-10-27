Реаниматологи: родственники тяжелобольных пациентов с COVID-19 поздно обращаются за помощью, а потом проклинают врачей

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27 октября 2021, 16:59 Источник: ОСН

медик, фото: Lantyukhov Sergey/Global Look Press

Реаниматологи одного из российских «ковидных госпиталей» рассказала, что постоянно получают сообщения с проклятиями и претензии от родственников умерших пациентов, в том числе безнадёжных. При этом люди сами сами виноваты, что не обращаются за своевременной медынской помощью.

«Как-то к нам привезти мужчину с сатурацией 70 (при этом уже подключают к ИВЛ) и большим процентом поражения легких. В считанные часы оно достигло 80%! Оказалось, что неделю в таком состоянии мужик дома пролежал, родственники надеялись, что само пройдет и даже не чесались»,- рассказали медики.

Отмечается, что пациента отправили в больницу, когда ему «стало совсем худо», но уже было поздно. Мужчина умер в реанимации, а родственники обвинили в этом врачей.

Также медики поделились историей, когда спасли женщину с 80% поражением легких, а ее сын позвонил в клинику с претензией, что его маме повредили ногу.

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