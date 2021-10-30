В Челябинске заработала система QR-кодов и мегапункт вакцинации

С сегодняшнего дня южноуральцы должны максимально сократить контакты.
Каникулы для жителей Челябинской области стартовали сегодня, 30 октября. Дни вплоть до 7 ноября объявлены нерабочими. Власти и врачи просят всех максимально сократить контакты, не посещать массовые места, провести время дома, с семьей. Это позволит разорвать цепочки передачи инфекции. Посещение ТРК, спортивных матчей, театров с сегодняшнего дня возможно лишь при предъявлении QR-кода. Без документа также нельзя будет поехать в санаторий или на базу отдыха.
В выходные дни у всех непривитых есть возможность получить вакцину. Способов – масса. Во-первых, принято решение оставить мобильные пункты вакцинации в некоторых торговых комплексах.
Также сегодня начал свою работу мегапункт вакцинации, расположенный во дворце спорта «Юность». 20 бригад медиков будут принимать здесь ежедневно с 12 до 20 часов. Для пациентов организован отдельный вход и выход.
Сделать прививку можно даже ночью. По всей области работают круглосуточные пункты:
В Челябинске:
- ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
- ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28
- ГКБ № 8, ул. Горького 18
- ГКБ № 9, травмпункт, ул. 5-я Электровозная, 5
- ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287а
В Сатке:
- Районная больница, приемный покой
- В Магнитогорске
- ГБ № 1, приемный покой
В Каслях:
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- Районная больница, приемный покой
В Катав-Ивановске:
- Районная больница, приемный покой
В Кыштыме:
- Городская больница им. А.П. Силаева, приемный покой
В Карабаше:
- Городская больница, приемный покой
В селе Миасское:
- Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)
В Верхнем Уфалее:
- Городская больница, приемный покой стационара
В Варне:
- Районная больница, приемный покой
В Троицке:
- Медпункт пункт ЖД вокзала
В Карталах:
- Городская больница, приемный покой стационара
В Чебаркуле:
- Областная больница, приемное отделение
В с. Октябрьское:
- Районная больница, приемный покой
В Увелке:
- Районная больница, приемный покой
В Коркино:
- Городская больница №1, травмпункт
- Городская больница №2, приемный покой инфекционного отделения
В селе Агаповка:
- Районная больница
В Нязепетровске:
- Районная больница
В селе Кизильское:
- Районная больница
В Миассе:
- Городская больница №3 (с 19:00 до 22:00)
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