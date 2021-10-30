В Челябинске заработала система QR-кодов и мегапункт вакцинации

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30 октября 2021, 11:21 Анна Семенова

Вакцину можно получить круглосуточно. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

С сегодняшнего дня южноуральцы должны максимально сократить контакты.

Каникулы для жителей Челябинской области стартовали сегодня, 30 октября. Дни вплоть до 7 ноября объявлены нерабочими. Власти и врачи просят всех максимально сократить контакты, не посещать массовые места, провести время дома, с семьей. Это позволит разорвать цепочки передачи инфекции. Посещение ТРК, спортивных матчей, театров с сегодняшнего дня возможно лишь при предъявлении QR-кода. Без документа также нельзя будет поехать в санаторий или на базу отдыха.

В выходные дни у всех непривитых есть возможность получить вакцину. Способов – масса. Во-первых, принято решение оставить мобильные пункты вакцинации в некоторых торговых комплексах.

Также сегодня начал свою работу мегапункт вакцинации, расположенный во дворце спорта «Юность». 20 бригад медиков будут принимать здесь ежедневно с 12 до 20 часов. Для пациентов организован отдельный вход и выход.

Сделать прививку можно даже ночью. По всей области работают круглосуточные пункты:

В Челябинске:

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28

ГКБ № 8, ул. Горького 18

ГКБ № 9, травмпункт, ул. 5-я Электровозная, 5

ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287а

В Сатке:

Районная больница, приемный покой

В Магнитогорске

ГБ № 1, приемный покой

В Каслях:

Районная больница, приемный покой

В Катав-Ивановске:

Районная больница, приемный покой

В Кыштыме:

Городская больница им. А.П. Силаева, приемный покой

В Карабаше:

Городская больница, приемный покой

В селе Миасское:

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

В Верхнем Уфалее:

Городская больница, приемный покой стационара

В Варне:

Районная больница, приемный покой

В Троицке:

Медпункт пункт ЖД вокзала

В Карталах:

Городская больница, приемный покой стационара

В Чебаркуле:

Областная больница, приемное отделение

В с. Октябрьское:

Районная больница, приемный покой

В Увелке:

Районная больница, приемный покой

В Коркино:

Городская больница №1, травмпункт

Городская больница №2, приемный покой инфекционного отделения

В селе Агаповка:

Районная больница

В Нязепетровске:

Районная больница

В селе Кизильское:

Районная больница

В Миассе:

Городская больница №3 (с 19:00 до 22:00)

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