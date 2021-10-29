Аргументы Недели Здоровье

Где южноуральцы могут сделать прививку в нерабочую неделю

, 16:31

Где южноуральцы могут сделать прививку в нерабочую неделю
Всю неделю пункты будут продолжать работать. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Несмотря на ограничения, мобильные пункты в некоторых ТРК сохранят.

В Минздраве сообщают: всю нерабочую неделю, с 30 октября по 7 ноября, в торгово-развлекательных центрах будут продолжать работу пункты вакцинации. Но так как в это время вход туда будет возможен лишь с QR-кодом, для непривитых будут организованы отдельные входы. Вот расписание:

В Челябинске:

  • ТРК «Алмаз» с 10:00 - 20:00
  • ТРК «Космос» с 12:00 - 20:00
  • Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 12:00 - 20:00
  • ТК «КС» с14:00 - 20:00
  • Магазин «Пятёрочка», ул. Салютная, 11 с 14:00 - 19:00
  • Ледовая арена «Трактор» (30 октября) с 15:00 - 20:00
  • ЧелМаркет, пр. Ленина, 35 (30 октября) с 12:00 - 16:00
  • ЧелМаркет, пр. Ленина, 35 (31 октября) с 12:00 - 16:00

В Магнитогорске:

  • ТРК «Гостиный двор» с 12:00 - 20:00
  • ТРК «Континент» с 12:00 - 20:00
  • ТРК «Семейный парк» с 12:00 - 20:00
  • ТЦ «Лента» с 12:00 - 20:00
  • ТК «Джаз Молл» с 12:00 - 20:00
  • Ледовая арена «Металлург» (30 октября) с 12:30 - 14:30.

В Миассе:

Администрация города с 12:00 - 17:00.

В Златоусте:

  • Автовокзал (1-5 ноября) с 9:00 - 14:00
  • Администрация города (все дни) с 13:00 - 17:00
  • Автовокзал (6, 7 ноября) с 10:00 - 15:00.

В Кыштыме:

  • ТК «Радуга» с 12:00 - 20:00.

При себе  иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, медицинскую маску.

Кроме того, уже завтра, 30 октября, во дворце спорта «Юность» в Челябинске открывается мега-пункт вакцинации. Одновременно здесь будут принимать 20 бригад медиков. Этот пункт будет работать каждый день до 7 ноября с 12 до 20 часов.

Круглосуточно в Челябинске можно привиться:

  • в ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
  • в ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28
  • в ГКБ № 8, ул. Горького 18
  • в ГКБ № 9, травмпункт, ул. 5-я Электровозная, 5
  • в ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287а.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости