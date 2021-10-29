Где южноуральцы могут сделать прививку в нерабочую неделю

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29 октября 2021, 16:31 Анна Семенова

Всю неделю пункты будут продолжать работать. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Несмотря на ограничения, мобильные пункты в некоторых ТРК сохранят.

В Минздраве сообщают: всю нерабочую неделю, с 30 октября по 7 ноября, в торгово-развлекательных центрах будут продолжать работу пункты вакцинации. Но так как в это время вход туда будет возможен лишь с QR-кодом, для непривитых будут организованы отдельные входы. Вот расписание:

В Челябинске:

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 20:00

ТРК «Космос» с 12:00 - 20:00

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 12:00 - 20:00

ТК «КС» с14:00 - 20:00

Магазин «Пятёрочка», ул. Салютная, 11 с 14:00 - 19:00

Ледовая арена «Трактор» (30 октября) с 15:00 - 20:00

ЧелМаркет, пр. Ленина, 35 (30 октября) с 12:00 - 16:00

ЧелМаркет, пр. Ленина, 35 (31 октября) с 12:00 - 16:00

В Магнитогорске:

ТРК «Гостиный двор» с 12:00 - 20:00

ТРК «Континент» с 12:00 - 20:00

ТРК «Семейный парк» с 12:00 - 20:00

ТЦ «Лента» с 12:00 - 20:00

ТК «Джаз Молл» с 12:00 - 20:00

Ледовая арена «Металлург» (30 октября) с 12:30 - 14:30.

В Миассе:

Администрация города с 12:00 - 17:00.

В Златоусте:

Автовокзал (1-5 ноября) с 9:00 - 14:00

Администрация города (все дни) с 13:00 - 17:00

Автовокзал (6, 7 ноября) с 10:00 - 15:00.

В Кыштыме:

ТК «Радуга» с 12:00 - 20:00.

При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, медицинскую маску.

Кроме того, уже завтра, 30 октября, во дворце спорта «Юность» в Челябинске открывается мега-пункт вакцинации. Одновременно здесь будут принимать 20 бригад медиков. Этот пункт будет работать каждый день до 7 ноября с 12 до 20 часов.

Круглосуточно в Челябинске можно привиться:

в ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

в ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28

в ГКБ № 8, ул. Горького 18

в ГКБ № 9, травмпункт, ул. 5-я Электровозная, 5

в ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287а.

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