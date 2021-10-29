Где южноуральцы могут сделать прививку в нерабочую неделю

Несмотря на ограничения, мобильные пункты в некоторых ТРК сохранят.
В Минздраве сообщают: всю нерабочую неделю, с 30 октября по 7 ноября, в торгово-развлекательных центрах будут продолжать работу пункты вакцинации. Но так как в это время вход туда будет возможен лишь с QR-кодом, для непривитых будут организованы отдельные входы. Вот расписание:
В Челябинске:
- ТРК «Алмаз» с 10:00 - 20:00
- ТРК «Космос» с 12:00 - 20:00
- Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 12:00 - 20:00
- ТК «КС» с14:00 - 20:00
- Магазин «Пятёрочка», ул. Салютная, 11 с 14:00 - 19:00
- Ледовая арена «Трактор» (30 октября) с 15:00 - 20:00
- ЧелМаркет, пр. Ленина, 35 (30 октября) с 12:00 - 16:00
- ЧелМаркет, пр. Ленина, 35 (31 октября) с 12:00 - 16:00
В Магнитогорске:
- ТРК «Гостиный двор» с 12:00 - 20:00
- ТРК «Континент» с 12:00 - 20:00
- ТРК «Семейный парк» с 12:00 - 20:00
- ТЦ «Лента» с 12:00 - 20:00
- ТК «Джаз Молл» с 12:00 - 20:00
- Ледовая арена «Металлург» (30 октября) с 12:30 - 14:30.
В Миассе:
Администрация города с 12:00 - 17:00.
В Златоусте:
- Автовокзал (1-5 ноября) с 9:00 - 14:00
- Администрация города (все дни) с 13:00 - 17:00
- Автовокзал (6, 7 ноября) с 10:00 - 15:00.
В Кыштыме:
- ТК «Радуга» с 12:00 - 20:00.
При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, медицинскую маску.
Кроме того, уже завтра, 30 октября, во дворце спорта «Юность» в Челябинске открывается мега-пункт вакцинации. Одновременно здесь будут принимать 20 бригад медиков. Этот пункт будет работать каждый день до 7 ноября с 12 до 20 часов.
Круглосуточно в Челябинске можно привиться:
- в ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
- в ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28
- в ГКБ № 8, ул. Горького 18
- в ГКБ № 9, травмпункт, ул. 5-я Электровозная, 5
- в ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287а.
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