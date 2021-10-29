Ректор ЮУрГУ призвал южноуральцев не вестись на провокации о прививках

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29 октября 2021, 10:26 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Александр Шестаков отметил, что вакцинация — научно обоснованный способ остановить пандемию коронавируса.

Ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной. Об этом свидетельствуют данные статистики, публикуемой региональным министерством здравоохранения ежедневно. Так, 29 октября подтвержден 491 новый случай заболевания коронавирусом.

Глава Южно-Уральского госуниверситета Александр Шестаков призвал жителей Челябинской области вакцинироваться и соблюдать противоэпидемиологические меры.

«В интернете сейчас много провокационной информации, касающейся прививочной кампании, не ведитесь на эти пустые, ничем не подкрепленные, кроме эмоций, разговоры, — отметил ректор. — Впереди серьезные задачи и планы. Для их реализации потребуется много сил и здоровья. Проводимые противоковидные мероприятия очень важны, ведь все мы хотим одного — поскорее вернуться к нормальной, стабильной, беспандемийной жизни. Убежден, что так и будет благодаря нашим общим усилиям. Дорогие друзья, делайте прививки, не откладывайте ревакцинацию, других научно обоснованных способов прекратить пандемию коронавируса нет. Прошу вас ответственно относиться к соблюдению санитарно-гигиенических требований, берегите себя, берегите здоровье своих коллег и близких».

Вакцинация — единственный способ профилактики осложнений вирусных инфекций, считает главный врач медицинского центра ЮУрГУ Ольга Веселова. «Вакцинация является способом избежания серьезных осложнений, реанимационных мероприятий, которые оказывают при тяжелом течении этой инфекции. Дайте шанс своему организму выйти победителем из этой схватки. Берегите себя, берегите здоровье своих близких», — прокомментировала эксперт.

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