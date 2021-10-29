Иммунолог Крючков заявил о 70% защите вакцины «Спутник Лайт» от коронавируса

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29 октября 2021, 09:44 Источник: URA.RU

вакцина, фото: pixels.com

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков оценил эффективность однокомпонентной вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник Лайт».

«Для первичной вакцинации эффективность у „Спутника Лайт“ заметно ниже, чем у двухфазной вакцины … Пока сложно сказать, насколько ниже, но на примере однокомпонентной AstraZeneca, Johnson & Johnson, держится на уровне 70% от заболевания и чуть меньше в случае заражения»,- пояснил он.

Крючков добавил, что «Спутник Лайт» в первую очередь показан для ревакцинации и тем, кто уже перенес коронавирус. По его словам, один компонент можно ввести, если человек переболел или ранее вакцинировался, а также если нет тяжелых иммунодефицитов и человек не глубоко пожилой, без тяжелых хронических заболеваний.

Мнение ученого поддержал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Он согласен, что «Спутник Лайт» лучше делать переболевшим.

«Перенесли заболевание, антитела остались, титр высокий и через шесть месяцев можно подхлестнуть иммунитет, это не вредно, это хорошо»,- отметил эксперт.

Ранее глава Минздрава Прикамья раскритиковала людей, которые делают «Спутник Лайт» ради QR-кода.

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