Аргументы Недели Общество 13+

Глава Минздрава Прикамья раскритиковала людей, которые делают «Спутник Лайт» ради QR-кода

, 14:43 Источник: АиФ

Глава Минздрава Прикамья раскритиковала людей, которые делают «Спутник Лайт» ради QR-кода
вакцина, фото: pixels.com

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень заявила, что местные жители выстраиваются в огромные очереди для введения однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Она считает, что люди занимаются погоней за QR-кодами.

«Нас напрягает поведение людей»,- высказал она.

Крутень отметила, что «Спутник Лайт» был распределён по мобильным пунктам, поскольку за вторым компонентом вакцины люди вряд ли вернутся в торговые центры через две недели. Однако, по ее словам, ажиотаж вокруг препарата создался не для того, чтобы обезопасить своё здоровье, а получить QR-код. Министр добавила, что люди ведут себя безответственно и не берегут себя после вакцинации,хотя в это время велик риск заразиться коронавирусом.

«Вместо бережного отношения и соблюдения рекомендаций медиков они идут гулять, как только получили QR-код»,- пояснила глава ведомства.

Министр уточнила, что в поликлиниках большое количество двухкомпонентной вакцины, но люди не спешат за ней. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о перезапуске информационной кампании по вакцинации. Он отметил, что корректировка стратегии ведется постоянно в зависимости от эпидемиологической обстановки. Представитель Кремля добавил, что пандемия дискует «жёсткие условия», при которых прививка необходима. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Аналитик Алексей Зубец: если Украина развернет в Харькове ракеты с целью угрожать России, «это оружие будет уничтожено»

Аналитик Алексей Зубец: если Украина развернет в Харькове ракеты с целью угрожать России, «это оружие будет уничтожено»

Если Украина развернет в Харькове ракеты с целью угрожать Российской Федерации, «это оружие будет уничтожено». Соответствующий прогноз озвучил отечественный аналитик, доктор экономических наук Алексей Зубец.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире