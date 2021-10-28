Глава Минздрава Прикамья раскритиковала людей, которые делают «Спутник Лайт» ради QR-кода

Аргументы Недели → Общество 13+

28 октября 2021, 14:43 Источник: АиФ

вакцина, фото: pixels.com

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень заявила, что местные жители выстраиваются в огромные очереди для введения однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Она считает, что люди занимаются погоней за QR-кодами.

«Нас напрягает поведение людей»,- высказал она.

Крутень отметила, что «Спутник Лайт» был распределён по мобильным пунктам, поскольку за вторым компонентом вакцины люди вряд ли вернутся в торговые центры через две недели. Однако, по ее словам, ажиотаж вокруг препарата создался не для того, чтобы обезопасить своё здоровье, а получить QR-код. Министр добавила, что люди ведут себя безответственно и не берегут себя после вакцинации,хотя в это время велик риск заразиться коронавирусом.

«Вместо бережного отношения и соблюдения рекомендаций медиков они идут гулять, как только получили QR-код»,- пояснила глава ведомства.

Министр уточнила, что в поликлиниках большое количество двухкомпонентной вакцины, но люди не спешат за ней.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о перезапуске информационной кампании по вакцинации. Он отметил, что корректировка стратегии ведется постоянно в зависимости от эпидемиологической обстановки. Представитель Кремля добавил, что пандемия дискует «жёсткие условия», при которых прививка необходима.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости