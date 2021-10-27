Доктор наук Шевелева заявила, что дрожжи противопоказаны людям с аллергией и расстройствами кишечника

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27 октября 2021, 10:28 Источник: Радио Sputnik

дрожжи, pixabay.com

Доктор медицинских наук Светлана Шевелева в среду, 27 октября, заявила, что некоторым категориям людей противопоказано употребление хлеба, пива, БАДов и других продуктов, в которых содержатся дрожжи.

Светлана Шевелева заявила, что дрожжи полезны многим людям, поскольку дрожжевые лизаты служат источником витаминов группы В, аминокислот, пептидов и нуклеотидов. Более того, медики назначают препараты на их основе пациентам с малокровием, упадком сил и истощением.

Доктор наук в беседе с Радио Sputnik, однако, заметила, что дрожжи противопоказаны людям с аллергией на дрожжевые белки, метеоризмом, а также с расстройствами кишечника, которые, в частности, обусловлены дисбактериозом.

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