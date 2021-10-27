Врач Руженцова заявила, что восстановить обоняние после COVID-19 можно при помощи парфюмерии и эфирных масел

Замдиректора по клинической работе Московского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, как восстановить обоняние после COVID-19.
По словам Татьяны Руженцовой, наиболее эффективным способом восстановления обоняния являются не какие-либо препараты, а тренировки с помощью различных эфирных масел, парфюмерии, а также продуктов, которые обладают ярко выраженным ароматом.
Эксперт подчеркнула, что об утрате обоняния необходимо рассказать врачу, поскольку если данный симптом сохраняется длительное время, это может быть проявлением вирусного или иммунного поражения нервной системы.
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