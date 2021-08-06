Руководитель филиала «Вектора» Александр Семенов сообщил, что восстановление обоняния после COVID-19 может занять годы

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6 августа 2021, 17:49 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

У переболевших коронавирусной инфекцией людей пояляются разные осложнения, кто-то жалуется, что вот уже несколько месяцев не восстановилась способность ощущать запахи, у кого-то ухудшилась память, у третьих - панические атаки.

Руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов рассказал, что восстановление обоняния после заболевания ковидом происходит медленно и может занять даже годы. Он сам переболел инфекцией нового типа и раскрыл, что у него после болезни обоняние восстановилось примерно через восемь месяцев.

Эксперт сообщил, что от коронавируса могут сильно пострадать когнитивные способности.

«Существуют естественные процессы регенерации, то есть обновления наших клеток. К сожалению, нервная ткань, в том числе обонятельные нервы, восстанавливается гораздо медленнее, чем, например, слизистые или кожные покровы», - пояснил глава филиала «Вектора».

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