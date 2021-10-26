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Эксперт Роспотребнадзора Хафизов: данных о том, что новый штамм коронавируса вызывает более тяжелое течение болезни, нет

, 10:36 Источник: РИА Новости

Эксперт Роспотребнадзора Хафизов: данных о том, что новый штамм коронавируса вызывает более тяжелое течение болезни, нет
Фото: pixabay.com

Данных о том, что новая разновидность дельта-штамма коронавируса AY.4.2 более заразна и вызывает более тяжелое лечение болезни, нет. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Таким образом эксперт прокомментировал публикации британского Агентства по здравоохранению, касающиеся нового варианта штамма. Их авторы говорят о том, что люди переносят заражение разновидностью вируса AY.4.2 более тяжело, возрастает риск госпитализации и смерти по сравнению с исходной «дельтой».

Хафизов заявил, что в представленных исследованиях не учитывали возраст пациентов или наличие у них прививки. «Поэтому считаю, что результаты анализа необходимо интерпретировать с большой осторожностью», – отметил он.

Как сказал Камиль Хафизов на прошлой неделе, вариант AY.4.2 линии "дельта" обнаруживается в России пока в единичных случаях. При этом он не исключил, что вероятность широкого распространения его в России и мире достаточно высока. 

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