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Эксперт Блохина объяснила, в какое время дня пить кофе, чтобы достичь бодрящего эффекта

, 10:46 Источник: радио Sputnik

Эксперт Блохина объяснила, в какое время дня пить кофе, чтобы достичь бодрящего эффекта
кофе, фото: pixels.com

Научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина рассказала, что кофе ускоряет работу мозга в определенные часы. Эксперт не советует употреблять напиток сразу после пробуждения.

Блохина отметила, что кофе воздействует на человека, вызывает бодрость, увеличивает концентрацию внимания, повышает активность и настроение.

«Работает это, во-первых, за счет того, что кофеин, как бы обманывая мозг, блокирует молекулы аденозина, которые сигнализируют об усталости. Во-вторых, кофеин повышает концентрацию в мозгу нейромедиаторов: дофамина и серотонина. Они как раз частично отвечают за тонус, настроение, подвижность», - пояснила она в беседе радио Sputnik.

По ее словам, кофе следует употреблять через два часа после пробуждения, чтобы достичь бодрящего эффекта.

«Если мы сразу же пьем кофе, то сбиваем естественный ритм в организме, что может привести к большей вялости на следующее утро. За семь часов до сна пить кофе тоже не стоит» - добавила Блохина.

Учёный рекомендует людям, которые встают, например, в семь утра и ложатся в районе двенадцати ночи, начинать пить кофе в период с девяти утра и до 17.00.

Ранее сообщалось, что американские ученые во главе с доктором Шоном Гурварой из Медицинского колледжа Бейлора  выяснили, что кофе может улучшить здоровье кишечника.

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