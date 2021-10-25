Гинцбург объяснил, почему полгода - оптимальный срок до ревакцинации от коронавируса

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25 октября 2021, 07:44 Источник: ТАСС

вакцина, фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал оптимальный срок для ревакцинации против новой коронавирусной инфекции и хорошего ответа иммунной системы на препарат.

«У нас с вами есть не только те механизмы, которые позволяют вырабатывать большой уровень антител, но и механизмы, которые контролируют этот уровень антител, и поэтому если у человека высокий уровень антител, и он себе еще дополнительно антиген вводит в виде вакцины, чтобы его поднять, то уровень антител несильно повышается», - поделился специалист.

Гинцбург пояснил, что никакого вреда организму введение препарата не нанесет, но и дополнительной пользы можно не получить. По его словам, у человека будет такой же высокий уровень антител, который у него был и до ревакцинации, если он был высокий.

Микробиолог считает, что полгода - оптимальный период до ревакцинации, поскольку это минимальный срок, при котором выработавшиеся антитела держатся на высоком уровне и обеспечивают защиту. Гинцбург отметил, что такой срок обусловлен сейчас появлением штамма коронавируса «дельта», из-за которого нужно постоянно поддерживать иммунитет.

Он добавил, что в пунктах вакцинации присутствуют все препараты.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал об особенностях детской вакцины против коронавирусной инфекции.

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