Мясников рассказал, что положение манжеты влияет на показатели артериального давления

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23 октября 2021, 21:40

тонометр, фото: pixels.com

Известный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, как правильно мерить давление. По его словам, нельзя сильно перетягивать манжету.

«Если вы перетяните манжету, то у вас будет показывать давление больше, чем оно есть»,- поделился он в эфире телеканала «России 1».

Мясников рекомендует надевать манжету таким образом, чтобы ее край был на два-три сантиметра выше локтевого сустава. Врач уточнил, что трубка должна быть на внутренней стороне руки, а между манжетой и рукой должен помещаться палец. Руку следует расположить так, чтобы она находилась на уровне сердца, продолжил он. Медик пояснил, что в противном случае тонометр даст показатели выше, чем они есть.

Врач добавил, что у здорового человека нормальные показатели артериального давления равны 119/79, а у тех, кто страдает хроническими заболеваниями, - 125-139/80.

Ранее Мясников назвал лекарства, которые могут негативно повлиять на здоровье сердца людей.

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