Александр Мясников назвал опасные для здоровья сердца лекарства

Не секрет, некоторые лекарственные препараты оказывают побочные действия на организм человека. Известный теледоктор Александр Мясников назвал лекарства, которые могут негативно повлиять на здоровье сердца людей.
Ведущий на телевидении популярную программу о здоровье «О самом главном» врач Александр Мясников раскрыл, что побочные явления наносят сердечно-сосудистой системе препараты химиотерапии.
Доктор Мясников назвал вредными для сердца препараты диклофенак, ибупрофен и индометацин. Как он объяснил, эти лекарства повышают давление, а это грозит сосудистыми кризами и инфарктами. По словам теледоктора, антибиотики имеют множество побочных действий, оказывают негативное влияние на почки, на зрение и на слух.
По словам телеведущего, вредны для сердца лекарства от изжоги, слабительные препараты, сосудосуживающие и мочегонные.
Мясников заключил, что побочные явления на сердце возможны в 70 процентах случаев приема лекарств, поэтому важно проверять сердце у кардиолога.
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