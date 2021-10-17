Учёные доказали, что чай сорта улун сжигает «опасные жиры»

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17 октября 2021, 16:25 Источник: Al-Quds

чай, фото: pixels.com

Ученые назвали напиток, который способствует сжиганию «самого опасного» висцерального жира. По словам специалистов, он скапливается вокруг жизненно важных органов в районе брюшной полости и вызывает сердечно-сосудистые заболевания.

«Потребление зеленого чая, богатого катехином, в течение двенадцати недель способствовало потере висцерального жира у взрослых китайцев с высоким процентом висцерального жира в брюшной полости», - пояснили ученые.

В исследовании говорится о чае сорта улун. Напиток улучшает скорость метаболизма на 2,9% в сравнении с водой, тем самым помогает сжигать до 281 калорий в день, улучшает обмен веществ. Добровольцы, которые пили по четыре чашки чая в день, за 1,5 месяца потеряли до 1 кг жира, а за 12 недель – до 3 кг.

Профессор Кумпей Токуяма считает, что улун обязан такими свойствами кофеину, который расщепляет жиры. Он уточнил, что польза чая является несомненной, если его употреблять в течение продолжительного периода.

Ранее японский исследователь, доктор сельскохозяйственных наук Еити Фукусима рассказал, как с помощью зеленого чая снизить риск развития инсульта и некоторых онкологических заболеваний.

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