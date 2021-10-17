Мясников назвал сладкую газировку самым опасным для здоровья напитком

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17 октября 2021, 11:02 Источник: Россия 1

газированный напиток, pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что сладкая газировка представляет серьезную опасность для здоровья человека. Медик отметил, что данный напиток способен вызывать разные заболевания.

Александр Мясников подчеркнул, что употребление сладкой газировки может привести к развитию диабета, ожирения и даже онкологии и болезней сердца.

Врач уточнил, что на постоянной основе следует употреблять только чистую воду, чай и кофе, причем последний напиток, в частности, способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний печени.

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