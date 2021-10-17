Мясников назвал сладкую газировку самым опасным для здоровья напитком

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что сладкая газировка представляет серьезную опасность для здоровья человека. Медик отметил, что данный напиток способен вызывать разные заболевания.
Александр Мясников подчеркнул, что употребление сладкой газировки может привести к развитию диабета, ожирения и даже онкологии и болезней сердца.
Врач уточнил, что на постоянной основе следует употреблять только чистую воду, чай и кофе, причем последний напиток, в частности, способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний печени.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.