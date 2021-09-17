Специалисты назвали продукты, которые нельзя употреблять после 30 лет
17 сентября 2021, 16:15
Некоторые продукты, которые люди употребляют после 30-ти лет, не приносят пользы, отражаются на внешности и могут спровоцировать серьёзные заболевания, как написала обозреватель Дана Ли Смит в статье для портала Eat This, Not That.
Эксперт, в первую очередь, советует расстаться с ароматизированным йогуртом, пирожными, кексами и лепёшками, пишет NEWS.ru.
Крайне вредной для людей, которые перешагнули 30-летнюю отметку, Смит назвала газировку:
«Газировка содержит потенциально вызывающие рак красители и является основным источником сахара в рационе».
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