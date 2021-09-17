Аргументы Недели Здоровье 13+

Специалисты назвали продукты, которые нельзя употреблять после 30 лет

, 16:15

Специалисты назвали продукты, которые нельзя употреблять после 30 лет
фото: pixabay

Некоторые продукты, которые люди употребляют после 30-ти лет, не приносят пользы, отражаются на внешности и могут спровоцировать серьёзные заболевания, как написала обозреватель Дана Ли Смит в статье для портала Eat This, Not That.

Эксперт, в первую очередь, советует расстаться с ароматизированным йогуртом, пирожными, кексами и лепёшками, пишет NEWS.ru.

Крайне вредной для людей, которые перешагнули 30-летнюю отметку, Смит назвала газировку:

«Газировка содержит потенциально вызывающие рак красители и является основным источником сахара в рационе».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

АГ

Политика

Экс-депутат Рады Савченко допустила, что президент Украины Зеленский «позавидует судьбе Януковича»

Экс-депутат Рады Савченко допустила, что президент Украины Зеленский «позавидует судьбе Януковича»

Украинский президент Владимир Зеленский, возможно, скоро станет “завидовать” бывшему лидеру страны Виктору Януковичу. Это может случиться из-за жестких законов и высоких рыночных цен на газ. Такое заявление сделала экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Политика

Общество

Общество

В мире