Специалисты назвали продукты, которые нельзя употреблять после 30 лет

Аргументы Недели → Здоровье 13+

17 сентября 2021, 16:15

фото: pixabay

Некоторые продукты, которые люди употребляют после 30-ти лет, не приносят пользы, отражаются на внешности и могут спровоцировать серьёзные заболевания, как написала обозреватель Дана Ли Смит в статье для портала Eat This, Not That.

Эксперт, в первую очередь, советует расстаться с ароматизированным йогуртом, пирожными, кексами и лепёшками, пишет NEWS.ru.

Крайне вредной для людей, которые перешагнули 30-летнюю отметку, Смит назвала газировку:

«Газировка содержит потенциально вызывающие рак красители и является основным источником сахара в рационе».

