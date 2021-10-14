В Челябинской области снова выросло количество заболевших ковидом за сутки

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14 октября 2021, 11:21 Анна Семенова

Заболеваемость растет с каждым днем. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Выписано 205 человек, а заболели 410.

Если еще несколько дней назад страшной была цифра в 400 заболевших за 24 часа, то теперь речь идет уже о 410 новых подтверждений ковида в сутки. Именно столько в свежей статистике областного Минздрава. Есть среди заболевших и школьники, их двое.

При этом выписано из больниц вдвое меньше – 205 человек. 27 человек не справились с ковидом и скончались.

На сегодняшний день коронавирусом болеет 11 270 южноуральцев. За все время вирус перенесли 103 108 наших земляков.

- Все видят, как усложнилась обстановка по коронавирусной инфекции. Дополнительные меры по введению QR-кодов и обязательной вакцинации отдельных категорий граждан вполне обоснована – говорит главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения Челябинской области Владимир Антонов. - Медработники, имеющие первый контакт с больными, должны в первую очередь вакцинироваться сами и на собственном примере мотивировать своих пациентов. Печально слышать, когда врач отговаривает от вакцинации, это недопустимо в сегодняшнее время. Реальных и обоснованных противопоказаний для прививки очень мало, и в большинстве случаев мы настойчиво рекомендуем ее сделать. Если мы не хотим очередного локдауна, единственный способ этого избежать - вакцинация и соблюдение мер профилактики заражения.

Кстати, сегодня сделать прививку можно даже ночью. В Челябинской области открыли круглосуточные пункты вакцинации.

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