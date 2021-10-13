В Челябинской области открыли круглосуточные пункты вакцинации

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13 октября 2021, 10:45 Анна Семенова

Сделать прививку можно в любое время дня и ночи. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Сделать прививку здесь можно в любое время и в любой день.

В статистике областного Минздрава вновь более 400 заболевших ковидом за сутки. К счастью, школьников в ней нет, но 407 взрослых получили положительный ПЦР-тест.

На сегодняшний день болеет 11 092 южноуральца. 26 человек скончались за сутки.

Только массовая вакцинация поможет остановить распространение вируса. Для удобства мобильные пункты работают по выходным в торговых комплексах и других общественных местах. Теперь же для самых занятых появились точки, где можно привиться даже ночью. С графиком 24/4 работают:

Сатка: Районная больница, приемный покой терапевтического отделения

Районная больница, приемный покой терапевтического отделения Магнитогорск: Городская больница № 1, приемный покой хирургического отделения

Городская больница № 1, приемный покой хирургического отделения Касли: Районная больница, приемный покой

Районная больница, приемный покой Катав-Ивановск: Районная больница, приемный покой

Районная больница, приемный покой Кыштым: Городская больница им. А.П. Силаева, приемный покой

Городская больница им. А.П. Силаева, приемный покой Карабаш: Городская больница, приемный покой

Городская больница, приемный покой Село Миасское: Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21) Верхний Уфалей: Городская больница, приемный покой стационара

Городская больница, приемный покой стационара Варна: Районная больница, приемный покой

Районная больница, приемный покой Троицк: Медпункт пункт ЖД вокзала

Медпункт пункт ЖД вокзала Карталы: Городская больница, приемный покой стационара

Городская больница, приемный покой стационара Челябинск: Городская клиническая больница № 2.

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