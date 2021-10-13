В Челябинской области открыли круглосуточные пункты вакцинации

Сделать прививку здесь можно в любое время и в любой день.
В статистике областного Минздрава вновь более 400 заболевших ковидом за сутки. К счастью, школьников в ней нет, но 407 взрослых получили положительный ПЦР-тест.
На сегодняшний день болеет 11 092 южноуральца. 26 человек скончались за сутки.
Только массовая вакцинация поможет остановить распространение вируса. Для удобства мобильные пункты работают по выходным в торговых комплексах и других общественных местах. Теперь же для самых занятых появились точки, где можно привиться даже ночью. С графиком 24/4 работают:
- Сатка: Районная больница, приемный покой терапевтического отделения
- Магнитогорск: Городская больница № 1, приемный покой хирургического отделения
- Касли: Районная больница, приемный покой
- Катав-Ивановск: Районная больница, приемный покой
- Кыштым: Городская больница им. А.П. Силаева, приемный покой
- Карабаш: Городская больница, приемный покой
- Село Миасское: Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)
- Верхний Уфалей: Городская больница, приемный покой стационара
- Варна: Районная больница, приемный покой
- Троицк: Медпункт пункт ЖД вокзала
- Карталы: Городская больница, приемный покой стационара
- Челябинск: Городская клиническая больница № 2.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости