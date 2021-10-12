Эксперты перечислили пять ранних симптомов рака груди
12 октября 2021, 17:59
Эксперты британского благотворительного фонда по борьбе с раком груди назвали пять ранних и распространенных симптомов этой болезни. Соответствующий материал опубликовало издание Express.
Специалисты назвали самыми популярными признаками рака груди сыпь вокруг соска, впалый сосок, изменение его положения или формы. Отмечается, что у некоторых женщин соски втянуты, однако это явление должно насторожить, если раньше такого не было.
Кроме того, об онкологическом забоелвании могут говорить выделения из сосков, а также изменения цвета кожи вокруг них.
Ранее японский исследователь Еити Фукусима рассказал, как с помощью зеленого чая снизить риск развития инсульта и некоторых онкологических заболеваний.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.