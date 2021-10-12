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Эксперты перечислили пять ранних симптомов рака груди

, 17:59

Эксперты перечислили пять ранних симптомов рака груди
медик, фото: pixels.com

Эксперты британского благотворительного фонда по борьбе с раком груди назвали пять ранних и распространенных симптомов этой болезни. Соответствующий материал опубликовало издание Express.

Специалисты назвали самыми популярными признаками рака груди сыпь вокруг соска, впалый сосок, изменение его положения или формы. Отмечается, что у некоторых женщин соски втянуты, однако это явление должно насторожить, если раньше такого не было.

Кроме того, об онкологическом забоелвании могут говорить выделения из сосков, а также изменения цвета кожи вокруг них.

Ранее японский исследователь Еити Фукусима рассказал, как с помощью зеленого чая снизить риск развития инсульта и некоторых онкологических заболеваний.

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