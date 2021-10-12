Представитель ВОЗ Сваминатан: «Спутник V» могут одобрить до конца 2021 года

Аргументы Недели → Здоровье 13+

12 октября 2021, 15:53 Источник: РИА Новости

вакцина, фото:Cover Images/Keystone Press Agenc/ globallookpress.com

Старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан сообщила, что Всемирная организация здравоохранения может одобрить вакцину против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» до конца текущего года.

«Если документы будут подписаны в ближайшие пару дней, после чего оценка российской вакцины для экстренного использования возобновится, то очень возможно, что инспекция также произойдет до конца года, и процесс может быть завершен», - пояснила она.

По ее словам, российские власти заверили, что эти документы будут подписаны очень скоро. Сваминатан добавила, что после этого возобновится диалог, а затем будет запланирована инспекция. Однако, пока неизвестно, когда эти инспекции могут состояться, но надеемся они произойдут как можно скорее, отметила представитель ВОЗ.

Ранее помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао уже говорила, что проблема, из-за которой был приостановлен процесс оценки вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», решена.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости