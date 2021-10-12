Контролировать вакцинацию в Челябинске будут полицейские и Роспотребнадзор

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12 октября 2021, 13:03 Анна Семенова

Вакцинация должна стать обязательной для всех. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Глава города Наталья Котова встретилась с работодателями, чтобы объяснить важность исполнения постановления.

Обязательная вакцинация начала действовать в Челябинской области со вчерашнего дня, 11 октября.

Прививку от коронавируса должны поставить все, чья деятельность напрямую связана с людьми. Так как мера эта новая, у работодателей и работников возникает множество вопросов.

Глава Челябинска Наталья Котова собрала на совещание руководителей торговых центров и развлекательных комплексов, предприятий сферы услуг, транспорта и социальной сферы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Присутствовали на совещании также представители полиции и Роспотребнадзора.

Мэр подчеркнула, что работодатель несет ответственность за исполнение распоряжения. И это в его же интересах, так как ситуация с коронавирусом в регионе сложная, люди болеют целыми семьями. А заболевший сотрудник сферы услуг – опасность для окружающих.

И, несмотря на пугающие цифры ежедневной статистики, большинство челябинцев, увы, игнорируют не только вакцинацию, но даже элементарные меры безопасности: ношение масок и соблюдение дистанции. В магазинах и общественном транспорте никто не ведет разъяснительную работу с людьми.

Соблюдение постановления санитарного врача будут контролировать специалисты Роспотребнадзора и полицейские. Предприятие-нарушитель может не только получить внушительный штраф, но и быть закрыто сроком на 90 дней.

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