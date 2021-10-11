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Иммунолог Жемчугов перечислил способы минимизировать риски заболеть коронавирусом при контакте с заражённым

, 11:56 Источник: RT

Иммунолог Жемчугов перечислил способы минимизировать риски заболеть коронавирусом при контакте с заражённым
медик, фото: pixels.com

Иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, как минимизировать риски быть зараженным новой коронавирусной инфекцией при контакте с заболевшими.

Жемчугов рекомендует придерживаться следующих правил, если дома появится человек в положительным ПЦР-тестом.
«Открыть окна и проветрить, не простудив человека сквозняком, потому что вирус улетает. Самому в первую очередь надеть маску, перед этим можно умыться, если вы как-то помогали этому больному. Сделать влажную уборку со средством, содержащим хлор. Полы протереть, поверхности все»,- пояснил он RT.

Эксперт предложил делать эти процедуры почаще, а также своевременно менять маску. По его словам, в таком случае можно уберечь членов семьи от заражения в большей степени.

«… человек может легко перенести, если он получит мало вирусов, и люди молодые»,- добавил медик.

Ранее врач Татьяна Руженцова назвала среднюю продолжительность коронавируса у пациентов. 

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