Врач Руженцова рассказала, что средняя продолжительность коронавируса длится 11 дней

Аргументы Недели → Здоровье 13+

11 октября 2021, 07:41 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixels.com

Врачи сообщили, что пациенты в среднем болеют новой коронавирусной инфекцией в течение одиннадцати дней. Длительность заболевания зависит от своевременности и правильности лечения, а также от особенностей организма.

«Средняя продолжительность COVID-19 … может составлять от одного-двух дней до 21-28 и более. На поздних сроках, после 14-го дня, продолжающаяся симптоматика связана с развившимися осложнениями, длительность которых может быть разной»,- пояснила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Она добавила, что в некоторых случаях осложнения от коронавируса остаются от трех месяцев до полугода и дольше.

Врач-терапевт Дарья Хавкина уточнила, что длительность заболевания зависит от своевременного лечения и особенностей организма.

Отмечается, что у вакцинированных пациентов продолжительность заболевания меньше.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что человечество прошло около 60% пути в борьбе с COVID-19.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости