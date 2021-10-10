Представитель ВОЗ Сваминатан: человечество прошло около 60% пути в борьбе с коронавирусом

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10 октября 2021, 19:57 Источник: SonntagsBlick

медик, фото: pixabay.com

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что человечество прошло около 60% пути в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«Я надеюсь, что скоро мы пройдем 60% пути. Но не исключено, что нам предстоит взойти на очередную неожиданную гору», - высказала она.

Сваминатан отметила, что пока преждевременно говорить о скором завершении «марафона», поскольку неизвестно, «какие еще препятствия могут возникнуть». Она не исключает появление новых событий пандемии, «заставляющих людей быть скромными». Представитель ВОЗ призывает усилить темпы вакцинации против коронавируса, чтобы предотвратить его дальнейшие мутации.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов сообщил, что заболеваемость COVID-19 в России растет из-за распространения вируса молодежью.

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